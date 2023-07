Première séance de notre nouveau club de lecture « Les tourneurs de pages » Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 07 octobre 2023

de 11h00 à 13h00

Public adultes. gratuit

Vous en rêviez, le voici enfin. Venez participer au nouveau club de lecture de la bibliothèque Arthur Rimbaud ! Autour d’une tasse de café ou de thé, nous vous convions à venir échanger autour des livres que vous avez lus et aimés, un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie… à vous de nous le dire ! Les bibliothécaires de l’équipe vous présenteront également leurs coups de cœur. Quelques soient vos goûts littéraires, n’hésitez pas à partager vos pépites personnelles. Nous pourrons également évoquer les films, expos, séries, concerts du moment pour élargir nos horizons. A très vite ! Sans inscription. Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

