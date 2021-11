Première “Ruée des Moines”, corrida pédestre à Tournus Tournus, 4 décembre 2021, Tournus.

Première “Ruée des Moines”, corrida pédestre à Tournus Tournus

2021-12-04 – 2021-12-04

Tournus Saône-et-Loire Tournus

8 12 EUR Nouveauté 2021, la première édition de la Ruée des Moines, corrida pédestre dans les rues et endroits insolites de la ville de Tournus !

Rendez-vous au pied de la prestigieuse Abbaye Saint-Philibert :

> à partir de 18h30 pour les courses enfants ;

> à 19h pour le départ de la course adulte.

Au programme : une distance de 9 km à réaliser seul ou en relais mixte (un moine et une nonne ??) en réalisant 2 tours de circuit.

Ruelles, traboules, passage insolites, virages, escaliers, zig-zag…et quelques surprises en route !!!

Nombre d’inscrits limité à 300 participants !!

Lots pour tous les coureurs et récompenses par catégories.

Tirage au sort parmi les inscrits : chèques cadeaux “Commerces en Tournugeois” à gagner !

Challenge Associations & Entreprises : 1 Jéroboam de la cuvée “Ruée des Moines” à gagner pour l’association et l’entreprise la plus représentée.

Inscriptions à partir du 25 octobre 2021 : https://www.chronometrage.com/evenement/la-ruee-des-moines

> Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie, est à joindre lors de l’inscription en ligne ou bien après inscription en l’ajoutant sur votre espace personnel d’inscription.

Pas d’inscription sur place.

Tarifs

Gratuit pour les enfants (Autorisation parentale demandée)

6 € en solo et 10 € en duo pour les inscriptions

avant le 26 novembre 2021

8 € en solo et 12 € en duo pour les inscriptions

entre le 27 novembre et le 02 décembre 2021

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

https://www.tournus.fr/ruee-des-moines

Nouveauté 2021, la première édition de la Ruée des Moines, corrida pédestre dans les rues et endroits insolites de la ville de Tournus !

Rendez-vous au pied de la prestigieuse Abbaye Saint-Philibert :

> à partir de 18h30 pour les courses enfants ;

> à 19h pour le départ de la course adulte.

Au programme : une distance de 9 km à réaliser seul ou en relais mixte (un moine et une nonne ??) en réalisant 2 tours de circuit.

Ruelles, traboules, passage insolites, virages, escaliers, zig-zag…et quelques surprises en route !!!

Nombre d’inscrits limité à 300 participants !!

Lots pour tous les coureurs et récompenses par catégories.

Tirage au sort parmi les inscrits : chèques cadeaux “Commerces en Tournugeois” à gagner !

Challenge Associations & Entreprises : 1 Jéroboam de la cuvée “Ruée des Moines” à gagner pour l’association et l’entreprise la plus représentée.

Inscriptions à partir du 25 octobre 2021 : https://www.chronometrage.com/evenement/la-ruee-des-moines

> Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie, est à joindre lors de l’inscription en ligne ou bien après inscription en l’ajoutant sur votre espace personnel d’inscription.

Pas d’inscription sur place.

Tarifs

Gratuit pour les enfants (Autorisation parentale demandée)

6 € en solo et 10 € en duo pour les inscriptions

avant le 26 novembre 2021

8 € en solo et 12 € en duo pour les inscriptions

entre le 27 novembre et le 02 décembre 2021

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Tournus

dernière mise à jour : 2021-11-02 par