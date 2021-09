Première rencontre Théâtre le Caveau, 3 décembre 2021, Genève.

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Théâtre le Caveau

Deux comédien·es ont reçu un descriptif précis et complet concernant le personnage qu’ils vont jouer. Après avoir rencontré en amont le metteur en scène chacun leur tour, ils connaîtront toutes les spécificités de leur personnage mais ignoreront tout de celui de l’autre. Ils ont rendez-vous sur scène, le soir du spectacle. Dans la peau de leur personnage, ils vont se rencontrer, faire connaissance et développer leur relation sous les yeux du public ! Ce projet discute des relations humaines et met en avant les valeurs centrales de l’improvisation que sont l’écoute, l’acceptation et la valorisation. Oh my prod ! Avec : Christian Baumann et Odile Cantero

Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève



