Première projection – Réminiscence Saint-Just, 11 mars 2022, Saint-Just.

Première projection – Réminiscence Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers Saint-Just

2022-03-11 – 2022-03-11 Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers

Saint-Just Ille-et-Vilaine Saint-Just

Réminiscence, film de danse réalisé et chorégraphié par Sarah Kuntz et tourné sur le site des Mégalithes et Landes de Saint-Just, va être projeté pour la première fois. La projection sera accompagnée d’une exposition, créée à partir de photographies prises lors du tournage par Emilie Guilland.

La projection du film de danse sera suivie d’un échange de l’équipe avec le public, puis de la présentation du making-of et de l’exposition photo.

Réservations par mail.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

contact.indiscernable@gmail.com http://indiscernable.com/

Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers Saint-Just

