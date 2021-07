Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Première nuit du conte Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô Manche Saint-Lô Fantastique, surprenante, étonnante, la Nuit du Conte est un nouveau rendez-vous féérique destiné aux petits et grands. Cinq compteurs, souffleurs de mots vous embarquent dans leurs univers.

Des personnages déambulent dans une ambiance circassienne… +33 2 33 77 60 00 https://web.digitick.com/1ere-nuit-du-conte-theatre-haras-national-saint-lo-14-aout-2021-css5-theatresaintlo-pg101-ri8033183.html Fantastique, surprenante, étonnante, la Nuit du Conte est un nouveau rendez-vous féérique destiné aux petits et grands. Cinq compteurs, souffleurs de mots vous embarquent dans leurs univers.

