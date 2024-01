Première marche, l’expo qui parle d’égalité dans le sport Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, mardi 9 janvier 2024.

Du mardi 09 janvier 2024 au samedi 03 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Une exposition au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa du 9 janvier au 3 février.

Toujours désireuse de présenter des outils mettant en lumière la promotion de l’Égalité, l’association YA FOUEI a élaboré une exposition Grand Format intitulée : « 1ère Marche ». Cette exposition est constituée de 9 panneaux sur 8 sportifs·ives (4 hommes / 4 Femmes) qui ont marqué l’Histoire à travers leur pratique sportive mais aussi par leur engagement dans la lutte pour l’Égalité et contre les discriminations. Au-delà de la découverte ou la réactualisation de ces figures majeures, il s’agit évidemment d’ouvrir la discussion avec les publics sur les évolutions de la société quand, le sport en plus de la performance, devient un moyen d’émancipation et de progrès social pour tous. Ils se nomment Junko, Mohammed, Théo, Jesse… Et si tous n’ont pas atteint la « 1ère Marche », ces pionniers-ères ont tous et toutes permis de faire figurer les droits humains et les valeurs d’Egalité sur le haut du podium.

NB : L’exposition est complétée par un Quiz permettant au public de mobiliser ses connaissances de manière ludique.

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa

Facebook Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa