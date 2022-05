Première Fête du vélo en famille à Bures-sur-Yvette (91) Skatepark Ecole elementaire de la Guyonnerie Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Skatepark Ecole elementaire de la Guyonnerie, le dimanche 15 mai à 14:00

Jeux, parcours ludiques, comment rouler en sécurité, savoir vérifier son équipement, balades, goûter partagé Prêt de vélo sur demande ([[velo-a-bures@mdb-idf.org](mailto:velo-a-bures@mdb-idf.org)](mailto:velo-a-bures@mdb-idf.org))

Entrée libre

Venez nombreux participer à ce moment festif spécialement dédié aux enfants et aux familles, autour du vélo Skatepark Ecole elementaire de la Guyonnerie rue docteur collé Bures sur Yvette Bures-sur-Yvette Essonne

2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T17:30:00

