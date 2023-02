Première étoile Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tauxigny-Saint-Bauld

Première étoile, 11 mars 2023, Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld. Première étoile Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 23:00:00 Tauxigny-Saint-Bauld

Indre-et-Loire Tauxigny-Saint-Bauld 100 EUR 100 Observer de façon autonome la voûte céleste. Ce stage consiste en une découverte du ciel à l’œil nu et aux instruments. Aucune connaissance au préalable n’est nécessaire.

Uniquement sur inscription.

A partir de 16 ans. Observer de façon autonome la voûte céleste. Ce stage consiste en une découverte du ciel à l’œil nu et aux instruments. Aucune connaissance au préalable n’est nécessaire.

Uniquement sur inscription.

A partir de 16 ans. contacts@astrotouraine.fr https://www.astrotouraine.fr/inscription-stage-123-etoiles Pexels – Pixabay

Tauxigny-Saint-Bauld

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tauxigny-Saint-Bauld Autres Lieu Tauxigny-Saint-Bauld Adresse Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire Ville Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld lieuville Tauxigny-Saint-Bauld Departement Indre-et-Loire

Première étoile 2023-03-11 was last modified: by Première étoile Tauxigny-Saint-Bauld 11 mars 2023 Indre-et-Loire Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire Tauxigny-Saint-Bauld

Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire