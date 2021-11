Hagondange bibliothèque de Hagondange 43 rue de la gare Hagondange, Moselle Première étape du concours des Petits Champions de la lecture bibliothèque de Hagondange 43 rue de la gare Hagondange Catégories d’évènement: Hagondange

le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’Ecole Jean de La Fontaine participent à un concours national de lecture à voix haute. Ceci est la première étape.

Pass sanitaire obligatoire et jauge en fonction du protocole sanitaire

