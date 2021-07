Première étape de la Convention Citoyenne pour le Climat à l’Hermitage ! Autrêches, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Autrêches.

Première étape de la Convention Citoyenne pour le Climat à l’Hermitage ! 2021-07-09 19:00:00 – 2021-07-10 00:30:00

Autrêches Oise Autrêches

LES TEMPS FORTS avec les Citoyens de la Convention Pour le Climat dans le cadre de la Tournée des Tiers Lieux !

Vendredi 9 juillet

Soirée d’ouverture de 19h00 à 00h30

?? Rencontre-débat avec Yann Arthus Bertrand, les Citoyens de la Convention et des acteurs engagés pour la transition écologique !

??? Diffusion en avant-première des premières images du documentaire Les 150 par Yann Arthus Bertrand, suivi de la projection en plein air de son dernier documentaire: Legacy, un puissant cri du cœur. Yann-Arthus Bertrand y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une génération. Pour le réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour la planète et l’avenir de nos enfants…

Samedi 10 juillet

Évènement public de 9h00 à 21h00

?? ???? ?? Pour les matinaux: Marché des producteurs locaux, cours de yoga et atelier petit-déjeuner de saison et équilibré.

?? ?? ?? ?? Visites de l’Hermitage pour découvrir la réalité et les activités d’un tiers-lieux : la Ferme, l’Aquaponie, le Fablab…

?? ?? Ateliers pour tous les goûts et tous les âges : apprendre la lactofermentation, la cuisine végétale ou le compostage, lectures et bibliothèque itinérante, fresque du climat…

?? ?? ?? Déambulation dans la forêt : spécialistes forestiers, jeux de piste et expos photos

?? ?? Débats sur l’agroécologie en présence d’agriculteurs locaux, experts et citoyens engagés, projections documentaires

??? ?? Les Canap’ Citoyens : posez-vous pour discuter avec l’un des 150 citoyens tirés au sort pour la Convention pour le Climat

?? ?? Animations artistiques et musicales tout au long de la journée, graffeurs, marionnettes géantes, spectacles…

?? ?? Concert de clôture

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES

?? Un défi relevé par le Rugby Club de Soissons : servir 200 burgers seulement avec des produits locaux !

?? Des foodtrucks éco-responsables

?? De la bière issue de la micro-brasserie Écol’aux Mousses de l’Hermitage

Et parce que l’on souhaite que cet évènement soit accessible à tous, solidaire et citoyen :

?? ?? Vous pouvez venir avec votre propre pique-nique et profiter de l’aire spécialement aménagée. Avec 3 consignes : pensez respect du site, recyclage et anti-gaspi !

?? L’entrée est gratuite. Vous pouvez également décider en toute conscience et selon vos moyens de faire un don pour contribuer à l’évènement et soutenir l’Hermitage.

convention_citoyenne@hermitagelalab.com https://www.hermitagelelab.com/

L’Hermitage

dernière mise à jour : 2021-06-25 par