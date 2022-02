Première Épreuve du Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Venez assister à la Première Épreuve du Concours International de Piano d’Orléans qui aura lieu du 4 au 5 avril 2022 à la Salle de l’Institut à Orléans, pour y voir s’affronter 26 candidats de 14 pays différents. Cette épreuve comporte une exigence spécifique : l’une des oeuvres proposée par le candidat doit faire partie de la liste rédigée par le grand violoncelliste Steven Isserlis qui rend hommage à Marcel Proust à l’occasion de la commémoration des 100 ans de sa mort. _Les épreuves et annonces de résultats pourront commencer après l’horaire indiqué en fonction du déroulement du concours. Pour les horaires détaillés, merci de consulter notre site internet._ _L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur._

Plein tarif : 10€/jour Tarif réduit : 5€/jour

2022-04-04T09:15:00 2022-04-04T19:30:00;2022-04-05T09:15:00 2022-04-05T19:00:00

