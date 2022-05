Première édition du rassemblement de Vélo de Montagne de la Corrèze Bugeat Bugeat Catégories d’évènement: Bugeat

9 circuits proposés de 25 à 70km et de 500 m à 1800m de dénivelé positif Plus d’une centaine de vététistes de toute la France seront attendus à l’espace 1 000 sources de Bugeat pour la première édition du rassemblement de Vélo de Montagne de la Corrèze. Initiée par le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, cette édition est organisée par le club alpin tulliste RocandBloc. 9 parcours de niveaux différents seront proposés aux participants qui partiront en petits groupes accompagnés d’un initiateur. L’évènement est donc ouvert aux vététistes de tous niveaux, seule condition : avoir plus de 18 ans. Du 4 au 6 juin à l’Espace 1000 Sources, centre sportif de Bugeat

