PREMIÈRE ÉDITION, CYCLE FILMS D’AUTEURS Luçon Luçon Catégories d’évènement: Luçon

Vende

PREMIÈRE ÉDITION, CYCLE FILMS D’AUTEURS Luçon, 16 novembre 2022, Luçon. PREMIÈRE ÉDITION, CYCLE FILMS D’AUTEURS

Boulevard Michel Phélippon CinéTriskell Luçon Vende CinéTriskell Boulevard Michel Phélippon

2022-11-16 – 2022-11-29

CinéTriskell Boulevard Michel Phélippon

Luçon

Vende Le CinéTriskell vous propose la première édition du Cycle Films d’Auteurs qui se déroulera du 16 au 29 novembre. Au programme, 12 films aux tarifs suivants : – 1 film : 6.40€

– 4 films (au choix parmi la sélection) : 20.00€ Pass 4 films disponible à la vente aux caisses du cinéma. Première édition du Cycle Films d’Auteurs CinéTriskell Boulevard Michel Phélippon Luçon

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Luçon, Vende Autres Lieu Luçon Adresse Luçon Vende CinéTriskell Boulevard Michel Phélippon Ville Luçon lieuville CinéTriskell Boulevard Michel Phélippon Luçon Departement Vende

Luçon Luçon Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/

PREMIÈRE ÉDITION, CYCLE FILMS D’AUTEURS Luçon 2022-11-16 was last modified: by PREMIÈRE ÉDITION, CYCLE FILMS D’AUTEURS Luçon Luçon 16 novembre 2022 Boulevard Michel Phélippon CinéTriskell Luçon Vende Luçon Vende

Luçon Vende