Début de la pièce a 20:00 arriver a l'avance pour en profiter :)

Vendredi 10 juin, le collectif BombeAO, les Allumeurs de Réverbères et Champion vous invitent à la première du Bal des Voleurs, le nouveau spectacle des Allumeurs ! Vendredi 10 juin, le collectif BombeAO, les Allumeurs de Réverbères et Champion vous invitent à la première du Bal des Voleurs, le nouveau spectacle des Allumeurs ! Dans cette adaptation déjantée et poétique de la comédie de Jean Anouilh, trois voleurs, experts dans l’art du déguisement, vivent tant bien que mal de menus larcins. Ils se font passer, un jour, pour des princes espagnols afin d’approcher la richissime Lady Hurf. Contre toute attente, la comtesse mord à l’hameçon et invite les trois voleurs à s’installer chez elle. Alors que tout semble se dérouler à merveille, Gustave, le plus jeunes des voleurs, tombe amoureux de Juliette, la nièce de Lady Hurf, et commence à éprouver des remords. Entre le magot, les mensonges et les manigances, qui triomphera ? L’amour ou l’appât du gain ? Venez nous rejoindre a partir de 18h pour un apéro au soleil suivi du spectacle à partir partir de 20h Contact : https://www.facebook.com/events/1035291930758416?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1035291930758416?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

