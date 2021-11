Wasquehal Ecole Saint Edmond Nord, Wasquehal Premier tour des Petits Champions de la Lecture Ecole Saint Edmond Wasquehal Catégories d’évènement: Nord

Wasquehal

Premier tour des Petits Champions de la Lecture Ecole Saint Edmond, 21 janvier 2022, Wasquehal. Premier tour des Petits Champions de la Lecture

Ecole Saint Edmond, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Les cycles 3 B de l’école vont s’affronter lors du premier tour du concours des Petits Champions de la Lecture. Le gagnant de la classe nous représentera lors du 2ème tour : l’étape départementale.

Nombre de places limitées, être membre de l’école

Les cycles 3 B de l’école vont s’affronter lors du premier tour du concours des Petits Champions de la Lecture. Ecole Saint Edmond 25 rue Delerue 59290 Wasquehal Wasquehal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wasquehal Autres Lieu Ecole Saint Edmond Adresse 25 rue Delerue 59290 Wasquehal Ville Wasquehal lieuville Ecole Saint Edmond Wasquehal