Premier séjour mer La maison du Golfe, 8 août 2022, Le Rohaliguen.

du lundi 8 août au samedi 13 août à La maison du Golfe

Rejoins-nous au Centre PEP “La Maison du Golfe” de Sarzeau, sur un vaste domaine clos de 5 ha, au cœur de la presqu’île de Rhuys. Le centre est bordé au nord par le Golfe du Morbihan et au sud par l’Océan Atlantique. Viens découvrir les joies des colonies de vacances en camping, pour une aventure que tu composeras selon tes envies avec le reste du groupe ! Balades en bord de mer ou dans les terres, exploration de la faune et de la flore marine, construction de cabanes, ateliers cuisine, grands jeux… les possibilités sont infinies ! Les incontournables de nos séjours : Chaque séjour à la Bidouillerie est unique ! Tu décideras du programme de chaque journée en forum avec tous les enfants et les adultes de la colo, selon les envies de chacun-e. L’occasion de laisser parler ton imagination et de faire ce qu’il te plaît. Passe ton permis à outil, et tu pourras construire toutes sortes d’objets grâce à l’atelier bricolage ! Si pour toi les vacances c’est aussi fait pour se reposer, profite du temps “Ne rien faire!” pour te prélasser dans le tipi ou à l’ombre d’un arbre dans un hamac quand tu le souhaites ! Le camp est organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les produits bios et locaux de la région, ou de partager tes spécialités de gourmet en proposant tes recettes ! Le lieu et les environs : Sur tout le séjour de La Bidouillerie, les enfants et les adultes dorment sous tentes. Nous serons hébergé-es en tentes “Kiwis” : ce sont de grandes tentes collectives de 6 à 8 lits superposés ! Un bloc sanitaire est mis à disposition avec des lavabos, des douches et des WC, en accès-libre et à proximité du lieu de camp. Le camp est également équipé de tentes de jeux et d’activités, d’une tente infirmerie pour les petits bobos et d’une tente repos pour les gros dodos… Bref tout ce qu’il te faut ! Nous partagerons des espaces extérieurs (terrain de foot, volley-ball, tables de ping-pong…) avec d’autres jeunes accueilli-es sur le centre. Les activités : Pour profiter de ton séjour, tu as le choix : pêche à pied, pêche en mer, balade sur la côte, détente au coin Tipi-Nid, cuisine, grands jeux… Pour ton premier séjour, tu pourras explorer le centre-ville de Sarzeau, la faune et la flore marine, et les nombreux sites protégés qui se trouvent à proximité. Si tu préfères buller au soleil, faire des châteaux de sable et te baigner avec tes copains-copines, la plage est à 5 minutes de marche seulement !

Sur inscription à partir de 365 euros

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

La maison du Golfe La Maison du Golfe Route Kerséal, 56370 Sarzeau Le Rohaliguen Morbihan



2022-08-08T14:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T14:00:00