Héronchelles Seine-Maritime Héronchelles Un nouveau rendez-vous vient animer le territoire Inter Caux Vexin à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021 : le premier Salon du livre historique et patrimonial, mettant en avant tous ceux qui parlent de notre région normande sous quelque forme que ce soit. Cette étape historico-littéraire a lieu dans la commune d’Héronchelles, superbement située dans la vallée de l’Héronchelles, mais aussi placée le long du circuit Bovary. Les organisateurs, l’association « Les Choucas livres », en coopération avec « Héronchelles en fête » ne pouvaient espérer mieux en cette année de bicentenaire de Flaubert.

Le rendez-vous est parrainé par le comédien rouennais Alexis Desseaux. Le Salon propose plusieurs rendez-vous au cours de ce week-end placé sous le signe des lettres et sous le regard d’Emma : Ateliers d’écriture animés par Pierre Thiry (inscriptions et renseignements : 06 86 56 02 87), rencontres avec les auteurs, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 17h, tombola dotée de plusieurs prix permettant de découvrir le région physiquement ou en lisant… En raison des conditions sanitaires actuelles, le pass sanitaire est obligatoire (ou un test PCR de moins de 48 heures)

Entrée gratuite.

+33 6 79 13 72 02

Restauration rapide sur place.

