Paris

Premier Printemps – spectacle jeunesse Bibliothèque Václav Havel, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 10h30 à 11h10

Public enfants. A partir de 1 ans. gratuit Sur réservation auprès des bibliothécaires La bibliothèque vous invite à un spectacle jeunesse pour célébrer les saisons ! Au rythme des saisons, l'album contemplatif Premiers printemps d'Anne Crausaz, nous donne à goûter, sentir, écouter, voir, toucher : l'acidité des mûres, la douceur de l'intérieur d'une bogue de châtaigne, le silence de la neige… La compagnie Soleil sous la pluie nous emmène avec elle à la redécouverte du temps et de la nature dans un dispositif scénique immersif où interagissent matières, gestes dansés et sons. Dans un jeu de synesthésie les matières tinteront et les sons se goûteront pour faire émerger des moments inédits. Tout public à partir de 1 an. Avec le soutien du Conseil Régional d'Ile de France et Conseil départemental de Seine et Marne dans le cadre de l'aide à la création – Accueil en résidence : Théâtre le Hublot , Compagnie ACTA Agnès Desfosses-Laurent Dupont dans le cadre du dispositif Pépite, Les Ateliers du Chaudron, Le SAAS à Angers

