Premier métro + A.J. Damour Je dis POP LA DAME DE CANTON, 2 mars 2023, PARIS.

Premier métro + A.J. Damour Je dis POP LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

1-1068218 & 3-1068219 Quelque part entre la liberte? frivole de Myle?ne Farmer ou d’Etienne Daho et la brillante modernite? de Flavien Berger ou The Weeknd, le groupe s’est ouvert une voie qu’il est le seul a? arpenter. PREMIER MÉTRO Dehors, l’aube commence a? poindre. Le ciel rosit doucement a? mesure que la ville s’e?veille, mais rien n’y parai?t encore sous terre. Le visage appuye? contre une vitre crasseuse, les larmes tracent un sillon irre?gulier dans des paillettes de?ja? clairseme?es qui laissent entrevoir de jolis yeux cerne?s. Des sentiments contraires se bousculent au creux de la poitrine et s’entrechoquent au rythme du cliquetis des wagons sur les rails. C’est de?ja? l’heure du premier me?tro apre?s une soire?e endiable?e. L’heure de Premier Me?tro. Premier Me?tro, c’est pre?cise?ment le nom qu’ont choisi Dimitri, Se?bastien, Alexandre et Enzo pour porter leur nouveau projet. Quelque part entre la liberte? frivole de Myle?ne Farmer ou d’Etienne Daho et la brillante modernite? de Flavien Berger ou The Weeknd, le groupe s’est ouvert une voie qu’il est le seul a? arpenter. C’est sur cette bande-son re?tro qui emprunte ses synthe?s et ses boi?tes a? rythmes aux anne?es 80 que Premier Me?tro fait un re?cit de?complexe? de nos histoires d’amour, de nos meilleures soire?es et de ces moments fugaces qui font tout le sel de notre existence. Cette e?nergie contagieuse, absolument captivante sur sce?ne, les quatre garc?ons la tiennent de leurs expe?riences passe?es qui en font des musiciens aguerris, ve?ritables showmen, alors me?me que cette nouvelle aventure n’en est qu’a? ses pre?mices. Le 10 novembre 2022, Premier Me?tro entre en gare avec Quelques secondes, un projet qui comporte trois nouveaux titres. L’occasion pour le public de de?couvrir les diffe?rentes nuances qui composent cet univers haut en couleurs dans lequel il fait bon se re?fugier. Pour quelques Secondes ouvre ainsi le bal par une track de?licieusement re?gressive dont la le?ge?rete? contraste avec le spleen des paroles. Avec Toi calme le jeu avec son co?te? contemplatif teinte? d’un spleen assume?, puis Apre?s le Silence clo?t finalement le projet par une de?claration d’amour enflamme?e dont l’e?nergie contagieuse n’a pas le temps pour les regrets. Trois titres qui partagent cette caracte?ristique qui fait l’essence de Premier Me?tro : le plaisir since?re d’e?tre ensemble, de partager un moment et surtout, de s’amuser. Attention au de?part ! A.J. DAMOUR « Qu’est ce que tu ferais si tu n’avais pas peur ? » A.J. DAMOUR, c’est l’happy-sad. C’est la rencontre entre, la pop colorée et le hard-rock, les synthés rétros et des batteries modernes, de la légèreté et des thèmes sérieux, les cartoons et les films de Haneke, c’est un garçon qui se veut viril, mais qui chante comme une fille, un timide qui veut devenir une pop star, les années 80 et la 5G, un romantique et un nerd. A.J. DAMOUR c’est la dualité. Ainsi on comprend mieux le choix des visuels pour ce premier EP. En effet, quoi de mieux pour illustrer cette dualité? qu’une none qui tombe amoureuse ?

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

