Parking de la salle des fêtes, le dimanche 3 octobre à 09:00

Plusieurs exposants présents, café éphémère, restauration sur place avec un foodtruck l'Annexe. Pass sanitaire pour la restauration sur place.

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T13:00:00

