Premier lâcher de chevaux Beauchamps, 30 avril 2022, Beauchamps.

Premier lâcher de chevaux Beauchamps

2022-04-30 18:30:00 – 2022-04-30

Beauchamps Somme Beauchamps

Depuis leurs stabulations, via un système de barrières, nous lâchons 80 chevaux et poneys vers les grands espaces verts.

Un véritable spectacle à ciel ouvert pour les petits et les grands. Ouvert à tous.

Avant cela, le bar à chevaux : Une ambiance chaleureuse pour un concept unique. Etre au contact de l’animal tout en prenant un thé ou un café avec une petite douceur.

De 16h à 18h15 : Bar à chevaux

18h30 : Lâcher de chevaux

Depuis leurs stabulations, via un système de barrières, nous lâchons 80 chevaux et poneys vers les grands espaces verts.

Un véritable spectacle à ciel ouvert pour les petits et les grands. Ouvert à tous.

Avant cela, le bar à chevaux : Une ambiance chaleureuse pour un concept unique. Etre au contact de l’animal tout en prenant un thé ou un café avec une petite douceur.

De 16h à 18h15 : Bar à chevaux

18h30 : Lâcher de chevaux

contact@lieudieu.com +33 3 22 30 92 23

Depuis leurs stabulations, via un système de barrières, nous lâchons 80 chevaux et poneys vers les grands espaces verts.

Un véritable spectacle à ciel ouvert pour les petits et les grands. Ouvert à tous.

Avant cela, le bar à chevaux : Une ambiance chaleureuse pour un concept unique. Etre au contact de l’animal tout en prenant un thé ou un café avec une petite douceur.

De 16h à 18h15 : Bar à chevaux

18h30 : Lâcher de chevaux

©Domaine du Lieu Dieu – 2022

Beauchamps

dernière mise à jour : 2022-03-30 par