Patrimoine du sport de Mers-les-Bains Premier Golf Miniature de France Mers-les-Bains, 16 septembre 2023, Mers-les-Bains.

Patrimoine du sport de Mers-les-Bains 16 et 17 septembre Premier Golf Miniature de France

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre

Exposition de panneaux « Promenade dans le temps » sur le tennis et le premier Golf Miniature de France devant le Mini Golf

Exposition de reproductions de photographies devant le Club Nautique

Exposition de reproductions d’affiches, photographies et maillots du Mers AC devant le stade A. Montefiore

Dimanche 17 septembre

15H Echange sur l’Evolution du tennis à Mers-les-Bains selon les époques par Xavier Pérès (APRIM)

Au Mini Golf / Avenue du 18 juin 1940

Premier Golf Miniature de France avenue du 18 juin 1940 80350 Mers-les-Bains 80350 Somme Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:30:00+02:00

Ville de Mers-les-Bains