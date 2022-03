“PREMIER FESTIVAL AGATHOIS DU COSTUME REGIONAL” Agde, 15 mai 2022, Agde.

“PREMIER FESTIVAL AGATHOIS DU COSTUME REGIONAL” Agde

2022-05-15 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Agde Hérault

Premier festival agathois du costume régional

>11h : Défilé des groupes folkloriques en Coeur de Ville

En compagnie des Belles agathoises de l’Escolo dai sarret.

>14h-18h : Danses traditionnelles

A travers le Coeur de Ville d’Agde, découvrez les différentes danses folkloriques de la région avec la “Bethmalaise” venue tout droit d’Ariège, célèbre pour ses légendaires sabots à la pointe très haute.

La “Farandole Bitteroise” où les danseurs évoluent dans des costumes viticoles ou maritimes, selon la tradition corporative.

Le “Foment de la Sardane” des Pyrénées Orientales qui, au rythme des castagnettes et tambourins, offre des chants interactifs interprétés tour à tour par les enfants et les musiciens.

L’Escloupeto de Rodez” en Aveyron, vous offre ses plus belles danses et traditions des paysans rouergats, aux sons de l’accordéon, de la cabrette et de la vieille à roues.

“Los Gabelaires” d’Ouveillan dans l’Aude, fait revivre les coutumes et les traditions des Pays Narbonnais avec leurs chants, danses et musiques populaires.

> Parvis du Moulin des Evêques, Place du jeu de Ballon, Place Jean Jaurès, Place de la Marine AGDE

#TEMPSFORT

Premier festival agathois du costume régional- Défilé , danses folkloriques, chants et musiques traditionnelles vous raviront.

+33 4 67 94 60 00

#TEMPSFORT

Agde

