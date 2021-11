Laussonne Auberge des Planchas Haute-Loire, Laussonne Premier Envol Auberge des Planchas Laussonne Catégories d’évènement: Haute-Loire

Laussonne

Premier Envol Auberge des Planchas, 21 novembre 2021, Laussonne. Premier Envol

Auberge des Planchas, le dimanche 21 novembre à 16:00

Un cabaret de 5 solos de clowns contemporains. 5 univers bien singuliers et décalés.

8 euros

Spectacle de clowns avec la Compagnie Les Tarins Auberge des Planchas Les Planchas Laussonne Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Laussonne Autres Lieu Auberge des Planchas Adresse Les Planchas Ville Laussonne lieuville Auberge des Planchas Laussonne