PREMIER CONCERT ORCHESTRE ALLEGRO VI'VOSGES Épinal, 8 mai 2022, Épinal. Eglise Notre-Dame au Cierge 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Épinal

2022-05-08 17:00:00 – 2022-05-08 18:30:00

Épinal Vosges Épinal L’Orchestre Allegro Vi’Vosges donne son premier concert !

En effet, ce tout jeune orchestre symphonique amateur a été créé en 2020 à Épinal, mais n’a pas encore pu se produire sur scène en raison de la crise sanitaire.

Au programme :

1ère Symphonie de SCHUBERT

Ouverture “Patrie” de BIZET

“Dans les steppes de l’Asie Centrale” de BORODINE

Direction : Hugo LUTZ

Nous vous attendons nombreux pour cette grande première ! +33 6 79 77 25 36 Guillaume RAMBOUR-LIBERTY

