Mairie Paris Centre, le lundi 7 février à 18:30

### Le premier comité des amis de la biodiversité de Paris Centre aura lieu le 7 février à 18h30. Les enjeux de la végétalisation de notre territoire sont majeurs. Celle-ci nous permet de lutter contre les îlots de chaleur, aide à améliorer la qualité de l’air et notre cadre de vie ; elle est un levier essentiel vers une ville durable et résiliente. C’est la raison pour laquelle la Ville de Paris et la Mairie de Paris Centre ont rendu possible une végétalisation participative, sur le modèle d’autres villes françaises et européennes, par la mise en place de permis de végétaliser. Les dispositifs de « permis de végétaliser » et de « permis de débitumer » permettent à chacun de jardiner dans l’espace public, et de prendre (sa) part à cet effort collectif pour transformer notre ville. **La Mairie de Paris Centre souhaite accompagner chaque porteur dans son projet en mettant en place un comité des amis de la biodiversité. Ce comité aura pour objectif de partager collectivement les bonnes pratiques, d’aider à trouver des solutions concrètes pour arroser et entretenir son permis, d’offrir des formations et des visites pédagogiques autour des enjeux de la biodiversité.** [**[https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/premier-comite-des-amis-de-la-biodiversite-de-paris-centre-20016](https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/premier-comite-des-amis-de-la-biodiversite-de-paris-centre-20016)**](https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/premier-comite-des-amis-de-la-biodiversite-de-paris-centre-20016)

Mairie Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris Quartier des Enfants-Rouges



