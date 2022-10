Premier Café climat du 11e avec Camille Etienne Le Consulat Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Premier Café climat du 11e avec Camille Etienne Le Consulat, 22 octobre 2022, Paris. Le samedi 22 octobre 2022

de 15h30 à 18h00

. gratuit

Participer à l’événement de lancement des Cafés climat ! Rendez-vous le 22 octobre de 15h30 à 18h00, 14 avenue Parmentier dans le 11e arrondissement. Les Cafés Climat se veulent participatifs et interactifs ! Un ou plusieurs experts sont invités à présenter les enjeux environnementaux de la thématique choisie( alimentation, mode, déplacements, finance…). Dans un deuxième temps, les participants découvrent les mesures proposées par le Plan Climat de Paris pour répondre à ces enjeux, ainsi que des solutions proposés par des acteurs phares du territoire. A tout moment le public peut interagir et poser des questions autour desquelles sera structuré le débat. Avec, entre autres, la participation de Camille Etienne, militante écologiste. Rendez-vous le 22 octobre de 15h30 à 18h00 au Consulat : 14 avenue Parmentier dans le 11e. Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Le Consulat 14 Ave Parmentier 75011 Paris Contact :

Camille Leplay giboulees.com

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Consulat Adresse 14 Ave Parmentier Ville Paris lieuville Le Consulat Paris Departement Paris

Le Consulat Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Premier Café climat du 11e avec Camille Etienne Le Consulat 2022-10-22 was last modified: by Premier Café climat du 11e avec Camille Etienne Le Consulat Le Consulat 22 octobre 2022 Le Consulat Paris Paris

Paris Paris