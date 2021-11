Premier bivouac hivernal dans le Jura – Chilowé® Longchaumois, 5 février 2022, Longchaumois.

Premier bivouac hivernal dans le Jura – Chilowé® Longchaumois

2022-02-05 – 2022-02-06

Longchaumois Jura Longchaumois

EUR 250 Initiation au bivouac avec Rémi, guide d’aventure

On randonne en profitant du silence, des panoramas et à la recherche du meilleur spot pour le bivouac…Appréciez les lumières et ambiances jurassiennes. Soirée et repas montagnard. Réveil en douceur dans un cadre enchanteur !

Matériel de bivouac fourni.

Sur réservation.

Longchaumois

