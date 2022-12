Premier Bain de l’année à Landunvez Landunvez Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Premier Bain de l’année à Landunvez Landunvez, 15 janvier 2023, Landunvez Landunvez. Premier Bain de l’année à Landunvez Port d’Argenton Landunvez Finistère

2023-01-15 10:00:00 – 2023-01-15 11:00:00 Landunvez

Finistère Landunvez L’association Trombines d’Iroise vous propose sa toute première édition d’un événement unique en son genre : le Premier Bain de l’année à Landunvez qui aura lieu le dimanche 15 janvier à 10h. Rendez-vous au port d’Argenton pour prolonger la magie des fêtes de fin d’année. Venez comme vous êtes, en combinaison ou en maillot, déguisé si vous le souhaitez, mais surtout avec votre bonne humeur ! Les équipes de la SNSM et de la sécurité civile assureront la sécurité sur terre et en mer. Les sonneurs de Porspoder “Sonerien An Tevenn” nous font le plaisir de nous accompagner pour ce moment festif. Programme des festivités : -10h : inscriptions

-10h30 : échauffement

-10h45 à 11h00 : bain A l’issue du bain, les baigneurs auront la possibilité de prendre une douche chaude au centre nautique, une boisson chaude et une crêpe leur seront offertes.

Une participation de 4€ est demandée et sera reversée à la SNSM. Une pré-inscription est requise par mail ou par téléphone pour le 13 janvier au plus tard. Pour des raisons de sécurité, un certificat médical (ou une licence sportive) est demandé pour valider l’inscription par mail ou sur place le jour du bain. Organisation : Trombines d’Iroise en association avec la commune de Landunvez et avec le soutien des bénévoles Renseignements et inscriptions :

par mail => 1erbaindelannee@gmail.com

par téléphone => 06.15.96.87.21 1erbaindelannee@gmail.com +33 6 15 96 87 21 Landunvez

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

