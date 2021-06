Issy-les-Moulineaux Maison de Quartiers des Îles Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Premier atelier de réparation de l’association IssyRepair&Co Maison de Quartiers des Îles Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le samedi 19 juin à 10:00

L’association IssyRepair&Co à été crée suite au budget participatif de la ville d’Issy en 2020. Nous aimerions insuffler un nouvel élan dans notre quartier en rassemblant les citoyens autour de la réduction des déchets ainsi que d’ateliers collaboratifs liés à l’éco-citoyenneté. Notre événement à été crée en parralèle de la collecte Ecosystem qui aura lieu le même jour. L’objectif d’IssyRepair&Co est de creer des liens intergénérationnels et aussi promouvoir une consommation responsable en contribuant à la réduction des dêchets.

Entrée Libre

Nous proposons aux citoyens de nous rencontrer et faire réparer leurs objets en panne, notre but est de créer du lien intergénérationnel et réduire les déchets. Maison de Quartiers des Îles 53 Avenue du Bas Meudon Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T14:00:00

