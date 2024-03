Premier anniversaire du Domaine Jas Monges Domaine Jas Monges Trets, samedi 20 avril 2024.

Premier anniversaire du Domaine Jas Monges Domaine Jas Monges Trets Bouches-du-Rhône

Venez célébrer le premier anniversaire de l’ouverture du domaine et l’arrivée du nouveau millésime Rosé !!

Le Samedi 20 Avril à partir de 11h, le Domaine Jas Monges vous convie à son premier anniversaire et à la présentation de son nouveau millésime Côtes de Provence Sainte Victoire Rosé.







Entrée libre toute la journée.







Au programme :



-Dégustez un verre de vin en profitant du buffet apéritif offert par le domaine.



-Profitez du terrain de pétanque, jeu de fléchettes et babyfoot pour les plus joueurs d’entre vous.



-Appréciez le retour des beaux jours en musique grâce au DJ présent sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20

Domaine Jas Monges 1998 RD57

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@jasmonges.com

L’événement Premier anniversaire du Domaine Jas Monges Trets a été mis à jour le 2024-03-25 par Provence Tourisme