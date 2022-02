Prémices Pithiviers, 25 février 2022, Pithiviers.

Prémices Pithiviers

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25

Pithiviers Loiret Pithiviers

EUR 14 Un quatuor de danseurs interprète le spectacle Prémices créé par le chorégraphe et danseur Simon Dimouro. Plongeons dans son univers hybride, sensible, musical, instinctif et numérique, pour découvrir le subtile mélange du hip-hop et de la danse contemporaine…

billet.theatre@pithiviers.fr +33 2 38 32 06 45

Un quatuor de danseurs interprète le spectacle Prémices créé par le chorégraphe et danseur Simon Dimouro. Plongeons dans son univers hybride, sensible, musical, instinctif et numérique, pour découvrir le subtile mélange du hip-hop et de la danse contemporaine…

Laure benoist Carrée

Pithiviers

dernière mise à jour : 2022-01-28 par