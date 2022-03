Prémices L’Unisson, 7 mai 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Prémices

L’Unisson, le samedi 7 mai à 20:30

Quatre corps empêchés, commandés, soumis à des contraintes de rythme et d’espace. Puis, dans une interaction hypnotisante, l’un se détache. Puis deux, puis trois… Et soudain les gestes rigides, bloqués, robotisés se libèrent et retrouvent leurs instincts primitifs. Des images projetées sur un écran suivent l’émancipation des danseurs pour aboutir à un sentiment d’apaisement. Dans une société́ régie par des diktats, faire communauté́, s’élever et retrouver sa liberté́ semble être une urgence. La fulgurance et la vitalité́ du hip-hop produit un spectacle puissant,virevoltant et sensible. Compagnie Entité Chorégraphie Simon Dimouro Sur scène : Simon Dimouro, Jimmy Dussiel, Hugo Schouler, Aurélien Vaudey Création lumières Nicolas Richard Création numérique Kokou Girault A partir de 8 ans

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€

Danse Hip-Hop

L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret



