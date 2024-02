Prémices #3 – Lecture poétique et théâtrale Médiathèque José Cabanis Toulouse, vendredi 15 mars 2024.

Prémices #3 – Lecture poétique et théâtrale Lecture – poésie – théâtre – Printemps des poètes Vendredi 15 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Vendredi 15 mars à 18h – Bibliothèque de Gagnac-sur-Garonne

Le Prix Prémices est un prix d’écriture en théâtre et poésie orale, destiné à publier chaque année trois ou quatre textes d’étudiants en recherche-création. Le prix a été initié par l’écrivaine, metteuse en scène et enseignante-chercheuse Lydie Parisse en complicité avec les éditions Domens et le master de Création littéraire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

Prémices #3 récompense la troisième promotion lauréate. Les étudiants du master 1 Création littéraire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès liront des extraits des textes lauréats de cette troisième édition.

Avec Lydie Parisse et les étudiants du Master 1 Création littéraire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès

Plus d’informations au 05.61.74.24.59 ou à bibliotheque.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Spectacle Tout public