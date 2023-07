STAGE DE CERAMIQUE Prémian, 19 juillet 2023, Prémian.

Prémian,Hérault

Découverte de la céramique, initiation au tournage, stage de 6h sur une journée de 10h à 17h sur Prémian. Plusieurs sessions Juillet et Août..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Prémian 34390 Hérault Occitanie



Discovery of ceramics, introduction to throwing, 6-hour day course from 10am to 5pm in Prémian. Several sessions in July and August.

Descubrir la cerámica, iniciación al lanzamiento, curso de 6 horas en un día de 10h a 17h en Prémian. Varias sesiones en julio y agosto.

Entdeckung der Keramik, Einführung in das Drehen, 6-stündiger Kurs an einem Tag von 10 bis 17 Uhr auf Prémian. Mehrere Sitzungen Juli und August.

