13ÈME TRAIL DU SOMAIL Centre du Village -HLM Lourceries, 7 mai 2023, Prémian.

Treizième édition du Trail du Somail.

Mais pas que … Certains se lanceront sur la Premianaise (course de 13km 580D+) et pour plus de douceur un parcours randonnée et un parcours Santé seront également proposés aux amateurs..

2023-05-07 à 07:30:00 ; fin : 2023-05-07 12:30:00. .

Centre du Village -HLM Lourceries

Prémian 34390 Hérault Occitanie



Thirteenth edition of the Trail du Somail.

But not only … Some will start on the Premianaise (race of 13km 580D+) and for more softness a course hike and a course Health will be also proposed to the amateurs.

Decimotercera edición del Trail du Somail.

Pero no sólo… Algunos se enfrentarán a la Premianaise (carrera de 13 km, 580D+) y para un ritmo más suave, también se ofrecerá a los aficionados una ruta de senderismo y otra de salud.

Dreizehnte Ausgabe des Trail du Somail.

Aber nicht nur … Einige werden sich auf die Premianaise (13km 580D+) wagen, und für mehr Sanftheit werden auch eine Wanderstrecke und eine Gesundheitsstrecke für Amateure angeboten.

Mise à jour le 2023-04-28 par HERAULT SPORT