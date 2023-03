Balade naturaliste : l’eau oubliée Prémesques Prémesques Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : l’eau oubliée Prémesques, 5 avril 2023, Prémesques. Balade naturaliste : l’eau oubliée Mercredi 5 avril, 16h30 Prémesques Gratuit Il y a l’eau libre, l’eau captive, l’eau stagnante et l’eau vive. Il y de l’eau de source. Et puis il y a l’eau oubliée, celle qui ne voit pas mais se devine à la présence d’une Grenouille rousse, d’un tapis de Ficaire, d’un Triton ponctué. Au cours de cette balade dans un joli morceau de bocage, vous apprendrez à lire les paysages pour déceler la présence de l’eau, incarnée par des fleurs colorées, des feuilles vert tendre, des prairies vert vif et des animaux que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Balade animée par l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes Rendez- vous de 16h30 à 18h30

Lieu : Église de Prémesques, rue du retour, 59840 Prémesques

