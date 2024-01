Dîner Spectacle de la Saint Valentin L’Espace Apogée Prémery, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14

SAINT VALENTIN à l’ESPACE APOGÉE à Prémery

Les réservations sont ouvertes !

Accompagnée de son pianiste, Joce Ballerat, auteure, compositrice et interprète, animera cette soirée romantique avec des extraits de son troisième album Multas Vitas,

Joce a sillonné les routes de France et chanté au delà de nos frontières. Après trois albums, un premier prix du Jury, de la ville de Périgueux, avec sa chanson Si j’étais, Joce présente sur scène son répertoire personnel, et reprends également des auteurs, tels qu’Allain Leprest, Juliette ou encore Lynda Lemay…

Joce a l’énergie contagieuse, de l’humour à revendre et de l’émotion à fleur de voix. Joce conte un quotidien où les vers s’entrechoquent. Sa musique passe de l’épure intimiste à des orchestrations plus soutenues. Pures poésies, instantanés du quotidien, textes graves, drôles ou décalés, autant de petits bonbons savoureux à goûter sans modération !

Le MENU du DÎNER SPECTACLE est élaboré par le chef Jean Michel Jeannet de Courcelles et servi par ses équipes:

65 € par personne

– Les Bulles de Valentin

– Duo de saumon et St Jacques en chaud & froid

– Mignon de veau crème de morilles et duo de purée

– Assiette du berger

– Croustillant de banane avec coulis de passion et glace gingembre

L’Espace Apogée 36 Rue de la Gare

Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@espace-apogee.fr



