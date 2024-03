PRÉMÉNOPAUSE ET MÉNOPAUSE LES SOLUTIONS NATURELLES Montpellier, mercredi 6 mars 2024.

PRÉMÉNOPAUSE ET MÉNOPAUSE LES SOLUTIONS NATURELLES Montpellier Hérault

Mercredi 6 mars de 16h00 à 17h30

Et si on vous disait que les troubles liés à la ménopause dépendent essentiellement de votre santé et de votre bien-être?!

Mercredi 6 mars de 16h00 à 17h30

Et si on vous disait que les troubles liés à la ménopause dépendent essentiellement de votre santé et de votre bien-être?!

Nous verrons comment la micronutrition et les plantes peuvent devenir des alliés précieux pour faciliter le passage vers ce nouveau changement.

Les gouters Bien-être sont des ateliers-conférence animés par Hélène Comlan Naturopathe. Ils se déroulent tous les mercredis.

L’atelier-conférence avec une tisane et une part de cake 10 €.

Réservation obligatoire. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 16:00:00

fin : 2024-03-06 17:30:00

10 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement PRÉMÉNOPAUSE ET MÉNOPAUSE LES SOLUTIONS NATURELLES Montpellier a été mis à jour le 2024-02-29 par OT MONTPELLIER