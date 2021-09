Prémanon Espace des Mondes Polaires Jura, Prémanon Présentation des archives polaires Espace des Mondes Polaires Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Présentation des archives polaires Espace des Mondes Polaires, 18 septembre 2021 16:30, Prémanon. Samedi 18 septembre, 16h30 Sur place entrée libre 03 39 50 80 20 Découvrez quelques objets ethnographiques rapporté par Paul-Émile Victor ! Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le musée de l’Espace des Mondes Polaires vous ouvre gratuitement ses portes et vous propose des visites guidées et des animations ! Le temps d’un week-end embarquez à destination des mondes polaires. Un voyage remarquable qui ne vous laissera pas indifférent ! Au programme le samedi 18 septembre :

14h30 : visite commentée du musée

16h30 : présentation des archives polaires Au programme le dimanche 19 septembre :

11h00 : projection ” Les 4 du Groenland”

14h30 : visite commentée du musée Espace des Mondes Polaires 146 rue croix de la teppe 39220 Prémanon Jura

03 39 50 80 20 https://www.espacedesmondespolaires.org En associant une patinoire transformée en banquise, un musée aux collections uniques, ainsi qu’un restaurant, l’Espace des Mondes Polaires propose une immersion complète au cœur des régions Arctique et Antarctique.

Autant d’équipements et d’animations qui permettent à tous les publics de découvrir, de s’amuser et de se restaurer dans un cadre et un décor exceptionnels. samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30 EMP

