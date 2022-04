Préludia Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Préludia Saint-Pourçain-sur-Sioule, 26 juin 2022, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Préludia Saint-Pourçain-sur-Sioule

2022-06-26 – 2022-09-16

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier L’association PRELUDIA a été créée fin 2016 par un groupe d’amis mélomanes, bourbonnais et franciliens, désireux de promouvoir la musique mais aussi d’autres disciplines artistiques dans leur relation à la musique. accueil@vdstourisme.com +33 4 70 45 32 73 Saint-Pourçain-sur-Sioule

