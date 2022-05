Préludes Piano au Jardin Jardin de La Grange Rubato Tudeils Catégories d’évènement: Corrèze

Tudeils

Préludes Piano au Jardin Jardin de La Grange Rubato, 5 juin 2022, Tudeils. Préludes Piano au Jardin

Jardin de La Grange Rubato, le dimanche 5 juin à 18:00

Dans le cadre des Rendez-vous au Jardin, le musicien Cortese ouvre son jardin de collection, roses, pivoines, érables japonais, essences rares, … pour un Préludes au Piano, Chopin, Scriabine, Debussy, à l’issue duquel servi organisé un buffet dinatoîre avec l’artiste. Le concert peut se suivre dans la Grange (40 places) ou au jardin. Ouverture du jardin à 17h, billeterie sur place.

25 euros / 15 euros tarif réduit

Préludes au Jardin Concert piano Jardin de La Grange Rubato Combecharde – Lieu-dit Le Varrat, 19120 Tudeils Tudeils Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T18:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Tudeils Autres Lieu Jardin de La Grange Rubato Adresse Combecharde - Lieu-dit Le Varrat, 19120 Tudeils Ville Tudeils lieuville Jardin de La Grange Rubato Tudeils Departement Corrèze

Jardin de La Grange Rubato Tudeils Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tudeils/

Préludes Piano au Jardin Jardin de La Grange Rubato 2022-06-05 was last modified: by Préludes Piano au Jardin Jardin de La Grange Rubato Jardin de La Grange Rubato 5 juin 2022 Jardin de La Grange Rubato Tudeils Tudeils

Tudeils Corrèze