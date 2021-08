PRÉLUDES AUX CHIMÈRES Le Mans, 13 août 2021, Le Mans.

PRÉLUDES AUX CHIMÈRES 2021-08-13 – 2021-08-13

Le Mans Sarthe

En introduction de la Nuit des Chimères, laissez-vous emporter par des partitions aux notes colorées et variées. Du 9 juillet au 28 août (Vendredis et samedis). 6 et 7 août : Karnavage / 13 et 14 août : La Saugrenue / 20 et 21 août : Les Batteurs de Pavé (Hamlet le vendredi & Germinal le samedi – Pass sanitaire obligatoire, présentation d’un document d’identité) / 27 et 28 août : Beleza

+33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/Culturelemansinfos

