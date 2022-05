Préludes au Jardin : concert et cocktail dînatoire Tudeils Tudeils TudeilsTudeils Catégories d’évènement: 19120

Tudeils 19120 Combecharde Tudeils 19120 Tudeils Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, Cortese donnera un concert au piano avec au programme Chopin, Scriabine et Debussy, dans la grange Rubato au décor intimiste, contenant une quarantaine de personnes.

Ouverture du jardin à 17 h. Réservation possibles ou billeterie sur place.

