Préludes à la nuit avec Parveen Savart & Gaspard Thomas Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer

Préludes à la nuit avec Parveen Savart & Gaspard Thomas Saint-Jacut-de-la-Mer, 30 décembre 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer . Préludes à la nuit avec Parveen Savart & Gaspard Thomas Abbaye, salle de l’Arbre Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor Rue de l’Abbaye Abbaye, salle de l’Arbre

2022-12-30 – 2022-12-30

Rue de l’Abbaye Abbaye, salle de l’Arbre

Saint-Jacut-de-la-Mer

Côtes-d’Armor Ce programme est un voyage à travers le temps entre la fin du 19ème siècle et la première moitié du 20ème siècle. Des mélodies françaises de Claude Debussy, de Francis Poulenc et Sergueï Rachmaninov précèderont les chansons anglaises de Gurney et Barber pour nous amener vers les standards de la comédie musicale avec Kurt Weill et Cole Porter.

Ce duo de pianiste et soprano est composé de Parveen Savart & Gaspard Thomas.

Billets en vente à l’Abbaye ou directement en ligne +33 2 96 27 71 19 https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/prelude-a-la-nuit Rue de l’Abbaye Abbaye, salle de l’Arbre Saint-Jacut-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Autres Lieu Saint-Jacut-de-la-Mer Adresse Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor Rue de l'Abbaye Abbaye, salle de l'Arbre Ville Saint-Jacut-de-la-Mer lieuville Rue de l'Abbaye Abbaye, salle de l'Arbre Saint-Jacut-de-la-Mer Departement Côtes-d'Armor

Préludes à la nuit avec Parveen Savart & Gaspard Thomas Saint-Jacut-de-la-Mer 2022-12-30 was last modified: by Préludes à la nuit avec Parveen Savart & Gaspard Thomas Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer 30 décembre 2022 Abbaye Côtes-d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer salle de l'Arbre Rue de l'Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor