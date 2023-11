Prélude Théâtre Le 13e Art Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Du mardi 28 novembre 2023 au mercredi 29 novembre 2023 :

.Tout public. payant

Réservez sur le site du 13e Art !

16€ – 33€

Prélude est une pièce « tout terrain ». Elle a vocation à partir à la rencontre de tous les publics et à mener la danse hip hop là où on ne l’attend pas, aux confins de l’écriture chorégraphique pour y tisser des liens entre les acteurs du territoire et les artistes.

Prélude est l’histoire de la rencontre entre la musique de Romain Dubois et la physicalité des danseurs et danseuses. La musique, crescendo rythmique et mélodique, nous tient dans une intensité qui devient tension. La virtuosité des danseur.ses bat à l’unisson avec la musique et l’attention des spectateurs. La tension croît et la communauté de danseurs fait corps pour aller ensemble jusqu’au bout. Le spectateur est happé par cette énergie brute qui l’amène à traverser des états de corps et d’émotions.

En apnée, ils prennent part au voyage qui leur est proposé, participant au lâcher prise et à la libération finale.

Théâtre Le 13e Art 30 Place d’Italie 75013 Paris

Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/prelude/ guichet13emeart@gmail.com https://le13emeart.com/les-evenements/prelude/

Agnès Mellon