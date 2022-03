Prélude en bleu majeur salle Mère Marie PIA Quincy-sous-Sénart Catégories d’évènement: Essonne

salle Mère Marie PIA, le dimanche 13 mars à 17:00

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes. Apparaissent soudain des événements visuels et sonores qui semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau. Devant nous se matérialise l’oeuvre picturale de KANDINSKY, elle inspire et libère la force créative du personnage : il plonge en son coeur dans une interprétation inédite et burlesque.

5€

Une échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky. L’imaginaire l’emporte, l’ordinaire devient extraordinaire. Un magnifique spectacle à voir en famille. A partir de 6 ans. salle Mère Marie PIA 2 rue de combs-la-ville 91480 Quincy-sous-Sénart Quincy-sous-Sénart Essonne

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:00:00

