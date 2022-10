Prélude en bleu majeur Plestin-les-Grèves, 13 avril 2023, Plestin-les-Grèves.

Prélude en bleu majeur

2023-04-13 18:30:00 – 2023-04-13

Théâtre burlesque visuel et musical par la Compagnie Choc Trio

Monsieur Maurice plonge dans le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily KANDINSKY. Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage bascule dans un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre. Elles l’entrainent au coeur de l’imaginaire et de la

création… et invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.

Scolaires et tout public dès 6 ans

