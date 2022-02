Prélude en bleu majeur Espace culturel du Bois fleuri, 2 mars 2022, Lormont.

Une échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky. Monsieur Maurice est projeté dans le monde vertigineux de la peinture de Vassily Kandinsky. Surpris dans sa routine quotidienne quasi robotique, le mime bascule dans un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre. Elles l’entraînent dans des moments lunaires et merveilleux puis dans le burlesque et la frénésie, au gré des couleurs et des sons du theremin! Sans parole, Prélude en Bleu Majeur est une lecture originale de l’œuvre du peintre, dans un langage scénique qui emprunte au théâtre gestuel, visuel et musical. > [www.choctrio.com](http://www.choctrio.com) [[https://www.youtube.com/watch?v=Bo53-UJ5akg](https://www.youtube.com/watch?v=Bo53-UJ5akg)](https://www.youtube.com/watch?v=Bo53-UJ5akg) [https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

Théâtre gestuel et visuel par la compagnie Choc trio.

