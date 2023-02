PRELUDE EN BLEU MAJEUR BEAUSEJOUR, 23 avril 2023, CHATELAILLON PLAGE.

VILLE DU PECQ (2-1043231 / 3-1043232) PRESENTE : ce spectacle. Comment la contemplation d'une peinture touche notre affect et développe notre connaissance du monde ? Comment la stimulation de notre imaginaire et le développement de notre créativité nous emportent dans un monde poétique plein de mouvements, de formes, de musiques et de sensations? Monsieur Maurice, personnage lunaire, sensible et poétique, est projeté dans le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky. Surpris dans sa routine quotidienne, il bascule dans un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et d'apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre. Elles l'entrainent au cœur de l'imaginaire et de la création… et invitent à une découverte surprenante et ludique de l'art abstrait. Une lecture originale de l'œuvre de Kandinsky dans un langage scénique propre au théâtre gestuel, visuel et musical. "Une (re)découverte originale de ce que Kandinsky appelait le "chœur des couleurs". Télérama TTT Avec Claude Cordier Mise en scène de Priscille Eysman Création vidéo Christoph Guillermet ; Musique Gilles Bordonneau ; Mise en jeu et en cosmos Valery Rybakov ; Création Lumière Dominique Grignon ; Costume Coline Dalle Parking gratuit dans les jardins de l'Hôtel de Ville (entrez en voiture et prenez l'allée légèrement à gauche, passez sous le porche) RER A Le Vésinet/Le Pecq Ouverture des portes du théâtre 30 mn avant le début de la représentation Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 61 66 16 EUR7.0 7.0 euros

BEAUSEJOUR CHATELAILLON PLAGE 51 Bd de la République Charente-Maritime

